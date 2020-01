Sessanta Comuni dell'Umbria dovranno tornare al voto per eleggere il senatore o la senatrice che dovrà ricoprire il seggio lasciato vacante dall'elezione di Donatella Tesei a governatrice della Regione. Il ministero dell'Interno ha così fissato la data delle elezioni suppletive per domenica 8 marzo 2020. Come in passato, in una sola giornata, gli elettori dovranno barrare il candidato del partito o della coalizione prescelta. Al momento l'ipotesi più probabile è un candidato unitario per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre resta l'incognita di una possibile alleanza tra Pd e M5S, o tra i dem e gli altri partiti di sinistra e centro sinistra, come LeU, Italia Viva o i partiti di ispirazione comunista.



