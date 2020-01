Splende il sole sull'Umbria, un Capodanno col tempo buono ma occhio alle gelate. Il risveglio del 31 dicembre 2019 è stato piuttosto freddo in tutta la regione e le temperature resteranno sotto zero almeno fino a venerdì, di mattina. Lo dicono gli esperti di Umbria meteo che hanno pubblicato sulla seguita pagina Facebook e che riportiamo sotto, il riscontro delle temperature registrate in alcune città dell'Umbria del 31 dicembre e fatto le previsioni per i prossimi giorni. Spicca il dato di Castelluccio di Norcia dove la temperatura è scesa a -10,5. Molto freddo anche a Terni e in Alta Valle del Tevere.