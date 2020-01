Per celebrare la Beata Angela il 4 gennaio, la diocesi di Foligno ha deciso di invitare monsignor Guido Marini, Maestro delle celebrazioni liturgiche di Papa Francesco, già cerimoniere pontificio dal 2007. “Ogni anno, d’intesa tra il vescovo Sigismondi e i frati, per questa festa la diocesi di Foligno invita una persona di rilievo - spiega Fabio Massimo Mattoni, segretario del vescovo – e quest’anno sarà monsignor Guido Marini a presiedere la solenne concelebrazione di sabato 4 gennaio alle 18”. Grande importanza assume per la città l’arrivo del responsabile di tutte le celebrazioni di Papa Francesco. “Monsignor Guido Marini è la persona che siamo abituati a vedere accanto al pontefice in ogni sua celebrazione – precisa Mattoni – E’ uno dei suoi collaboratori più importanti, ha un ruolo di grande rilievo. Non a caso da poco il Papa lo ha nominato anche responsabile della Cappella Sistina”.