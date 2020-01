Il caffè di Perugia verso una nuova gestione

Caffè di Perugia? “Non ufficializziamo nulla, è ancora prematuro, sono quasi due anni che gestiamo il locale e posso solo assicurare per ora che se venite a prendere il caffè nei prossimi giorni e nelle prossime settimane noi saremo lì”. A parlare è Mario Cherubini proprietario di più locali a Perugia, Il Gatto Nero in via della Pallotta, Mediterranea in via Settevalli e gestore appunto del Caffè di Perugia in via Mazzini. La notizia, dunque, della chiusura che circola già da giorni non trova ancora una conferma ufficiale neppure dal proprietario della struttura Leonardo Servadio. “Al momento non sappiamo niente di preciso - spiega - perché non c’è stato comunicato nulla in tal senso. Il contratto non è in scadenza a fine anno, ma come ben si sa, un inquilino può andarsene quando vuole, mentre il titolare non può mai mandare via nessuno”.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali e delle semi smentite, i rumors sulla chiusura sono più che insistenti e addirittura sembra già in dirittura di arrivo anche una nuova gestione, agevolata da un canone di locazione particolarmente “allettante” (come dicono i beni informati ndr).