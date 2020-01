Perugia, la minoranza chiede la revoca di Arcudi

E’ stata depositata lunedì mattina presso gli uffici comunali competenti la richiesta di revoca del presidente del consiglio comunale di Perugia, Nilo Arcudi. L’atto porta la firma dei consiglieri Sarah Bistocchi, Francesco Zuccherini, Erika Borghesi, Elena Ranfa, Nicola Paciotti (Partito democratico), Giuliano Giubilei (gruppo Rete civica Giubilei), Fabrizio Croce, Lucia Maddoli (gruppo Idee persone Perugia), Francesca Tizi, Maria Cristina Morbello (5 stelle)ed Emanuela Mori (Italia Viva). La richiesta è motivata dal fatto che il nome di Arcudi viene fuori nel corso di intercettazioni relative all’inchiesta sulla ‘ndrangheta. Arcudi non è indagato ma “per mettere in sicurezza il consiglio comunale - si legge in una nota di Pd, gruppo rete civica Giubilei e gruppo Idee persone Perugia - e tutelare la dignità del ruolo del presidente dell’assemblea, abbiamo chiesto già due settimane fa un passo indietro, spontaneamente e responsabilmente. Non avendo avuto alcun tipo di riscontro, ci vediamo costretti a presentare e a depositare una proposta di revoca del presidente del consiglio. Massima chiarezza su un tema così delicato: nessun cittadino deve avere un minimo dubbio sul fatto che le istituzioni stiano facendo tutto il possibile. E’ infatti una questione di opportunità politica a garanzia della massima assise cittadina”.