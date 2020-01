Un furto andato a vuoto, ma tanta paura per due cagnolini (uno trovato addormentato e l'altro scomparso) dopo l’arrivo di un intruso in un'abitazione di Salmata, frazione di Nocera Umbra. Al rientro a casa nella tarda serata di domenica, infatti, il proprietario si è accorto dell'assenza dal giardino dei suoi due cani da compagnia, che non si sono fatti sentire abbaiando come al solito. Uno dei due animali lo ha ritrovato addormentato, l'altro era scomparso ed è ritornato a casa solo lunedì mattina. L'uomo ha mancato di poco il malvivente che ha tentato di entrare in casa scardinando le persiane alle finestre e che prima, viste le luci e un faro esterno accesi, ha tagliato i cavi dell'elettricità lasciandolo l'abitazione al buio e senza corrente elettrica. Probabilmente l'intruso è stato disturbato dalla presenza di un vicino.