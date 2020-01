Capodanno 2020 in Umbria: Maiuli a Foligno, Tony Esposito a Spoleto e che spettacolo a Orvieto

Piazze per San Silvestro in Umbria. Oltre a Perugia (LEGGI qui), importanti eventi a Foligno, Spoleto e Orvieto.

Il Capodanno a Foligno si festeggia in piazza della Repubblica con un evento organizzato in collaborazione con il Paiper Festival. Sul palco il barzellettiere folignate Raoul Maiuli. Il programma di seguito si snocciolerà di ora in ora fino al brindisi offerto a oltre 1.200 persone; seguirà lo show dei Gibson Brother live e poi ancora note con i dj set in cui si alterneranno in console i disc jockey della Paiper Family.

A Orvieto ritmo di jazz con Uj winter. Street parade dei Funk Off. Tra i tanti spettacoli in programma alle 22 a palazzo dei Sette: Dena De Rose Quartet, Greta Panettieri Quartet special guest Max Ionata, Micheal Supnick Swing Quintet. Grande evento il primo gennaio con la messa gospel in duomo.

A Spoleto in piazza Garibaldi protagonisti Tony Esposito, Enrico Capuano & Tammurriata Rock. Il progetto musicale scelto dall’amministrazione spoletina per festeggiare l’arrivo del 2020 combina il sound ritmico e partenopeo a quello rock folk.