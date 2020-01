Capodanno 2020 a Perugia: musica e attrazioni, la festa in centro storico

La musica, i trampolieri, le maschere veneziane, i botti di mezzanotte. In centro storico a Perugia, stasera si fa festa in piazza e nei locali.

Un San Silvestro che si preannuncia gelido, ma movimentato. Si muoveranno per forza, ad esempio, gli artisti coinvolti nel programma allestito da Mea Concerti, quelli di Tourné, su mandato del Comune: street band e parate per far fronte alle restrizioni per ragioni di ordine pubblico sulle manifestazioni all'aperto. Se gli spettacoli sono itineranti allora gli assembramenti saranno più fluidi, ecco la logica semplice alla base di tutto. Intorno alle dieci inizia il dj set di Dj Steve Šimac all'angolo tra piazza Matteotti e via Mazzini, poco più tardi partono i torpedoni.

Gli Akuna Matata, coi loro ritmi africani e brasiliani, si sposteranno tra piazza Italia, Corso Vannucci e piazza IV Novembre incrociando sul loro cammino la musica balcanica e mediterranea degli Hobos, mentre l'Officina Popolare suonerà la sua pizzica lungo via dei Priori. La novità di quest'anno saranno però le parate, con tre compagnie di trampolieri e saltimbanchi a percorrere le vie principali del centro: La voce della Luna, Gli Sgruzzi, Compagnia dei Baffardelli. Uno slalom continuo tra igloo, automobili in esposizione e banchi del mercatino di Natale.

Il tocco esotico invece sarà quello delle maschere veneziane. Una decina di ristoranti, ma a quanto sembra la lista è in continuo aggiornamento, si sono consorziati per offrire ai loro clienti la possibilità di partecipare alle rispettive feste in programma dopo i cenoni. Pure qui, dj set e musica di vario genere (segnaliamo il Fofo da Umbrò e un po' di jazz alla Fame). Tutti in maschera? Non necessariamente. Nel gran bailamme la certezza granitica rimangono i botti di mezzanotte ai Giardini Carducci. Quanto all'accessibilità, al di là dei consueti prezzi forfettari dalle otto alle due in tutti i parcheggi a pagamento escluso quello del Mercato Coperto, c'è il Minimetrò che chiude alle due. Infine, i club e i locali che si faranno la loro bella festa in totale autonomia. Tipo il Marla, il Numero Zero o il Centodieci.

Giovanni Dozzini