Vandali scatenati distruggono gli addobbi natalizi posizionati in largo Gildoni. L’ultima bravata in ordine di tempo è avventa nella notte tra domenica e lunedì 30 dicembre, ad essere presi di mira appunto gli arredi natalizi posizionati in largo Gildoni, per iniziativa dei commercianti aderenti al consorzio “Pro centro” e che dall’iniziato di dicembre sono stati metta continui di bambini, famiglie e turisti. E il capoluogo altotiberino non è la prima volta che sale alla ribalta della cronaca, proprio di questi tempi (LEGGI Vandali danneggiano auto in sosta).

