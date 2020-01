Una storia che merita di essere raccontata. Alcuni volontari a Città di Castello hanno fatto un dono speciale ai gatti della rotonda del quartiere Graticole al freddo e al gelo: hanno realizzato per loro una casetta colorata posata su un'oasi verde attrezzata. Un nonno premuroso è stato promotore dell’iniziativa per dare concreta risposta alle nipotine. Adesso il rischio è che qualche vandalo la distrugga o non rispetti adeguatamente il grande lavoro fatto da questi magnifici nonni. Purtroppo l'emergenza gatti è un problema che si trascina da tempo. Per saperne di più leggi qui.