Capodanno, tutti pazzi per l'Umbria: ristoranti sold out. C'è chi paga 200 euro per il cenone

Sarà un cenone di capodanno da sold out nei ristoranti dell’Umbria, come conferma il presidente di Fipe Umbria Confcommercio, Romano Cardinali: “E’ un boom di richieste ovunque, c’è il pienone nella maggior parte dei ristoranti umbri, con le prenotazioni chiuse già da giorni. In generale, si registra una grossa presenza di turismo, c’è sicuramente un incremento rispetto all’anno scorso. Il prezzo per il cenone varia fra 80 e 120 euro”. Boom di prenotazioni a Perugia (non si trovano più posti liberi da giorni negli igloo, la novità del Natale a corso Vannucci) e al Trasimeno dove l'idea dell'albero di Natale sull'acqua è davvero una benedizione. Tutto esaurito anche a Gubbio: al park hotel "Ai cappuccini" il prezzo del cenone si aggira attorno ai 200 euro.

