Antonio Luna: "I comuni umbri nel club dei Borghi più belli sono il terzo polo turistico regionale"

"Per il 2020 chiediamo alla nuova amministrazione regionale di prendere in considerazione, diversamente dal passato, un dato oggettivo: il circuito umbro dei Borghi più belli d'Italia rappresenta il terzo polo turistico regionale". Antonio Luna, presidente dell’associazione I Borghi più belli d’Italia in Umbria, torna sul tema dei piccoli comuni rilanciato da una ricerca dell’Aur che ha messo in evidenza un diffuso rischio di spopolamento. Il "terzo polo" di cui parla Luna si basa sulla rilevazione del numero di pernottamenti nelle strutture ricettive: oltre un milione nel 2018 quelli nel circuito dei Borghi più belli, che hanno registrato 332.181 arrivi, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente.

