Terremoto, sindaci della Valnerina: "Tempi record per il ponte di Genova, noi senza ricostruzione"

“Il ponte Morandi è una ferita che portiamo ancora nel cuore. In soli 20 mesi realizzeremo un ponte modello di tecnologia, sarà un record”. Le parole del presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza di fine anno non vengono prese per il verso giusto in Valnerina. “Con tutto il rispetto per quella tragedia, Genova riavrà il suo ponte in 20 mesi e noi restiamo all’anno zero; non è bello fare questi paragoni ma è la cruda realtà”, è la replica dei sindaci della Valnerina che fanno appello ancora al governo per sburocratizzare la ricostruzione e ora chiedono un primo confronto con la presidente Donatella Tesei per far partire il maxi cantiere della Valnerina.

