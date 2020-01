Nemmeno il periodo festivo fa interrompere l’uggiosa pratica vandalica di danneggiare le auto in sosta. In pieno giorno è stata presa di mira un’auto parcheggiata in via Antonio Labriola a Città di Castello, all’altezza del ponte che scavalca la ferrovia. Un uomo ha rotto le spazzole e bracci del tergicristallo, prima di darsi a gambe. Per il proprietario, al ritorno, non è stata una gradita sorpresa. E a Città di Castello purtroppo simili episodi si ripetono con una certa frequenza e in passato hanno raggiunto un livello molto preoccupante (LEGGI Minorenni danneggiano auto in sosta), al punto che sono dovute intervenire ripetutamente le forze dell'ordine.