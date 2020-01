In Canada l'annuale tuffo dell'orso polare nelle acque ghiacciate del porto di Charlottetown

Si ripete anche quest'anno il tradizionale "tuffo dell'orso polare" nelle acque gelide del porto di Charlottetown, in Canada. Un appuntamento ormai fisso che richiama ogni anno decine di partecipanti, che non si sono fatti scoraggiare dalle temperature polari e dal ghiaccio presente in acqua. Giovani e meno giovani hanno ripetuto il bagno in mare e si sono prestati agli scatti dei fotografi e dei ...