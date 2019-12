Perugia, emporio cinese al posto della banca

Dove c’era una banca, ora c’è un emporio. Gestito da cinesi. Sono in continua apertura a Perugia centro e in periferia bazar, parrucchieri e sartoria gestiti da orientali.

Nelle settimane scorse è stato inaugurato a Elce, in via Annibale Vecchi, un negozio di casalinghi al posto di Banca Toscana. E in via Fabbretti fa affari da anni un mini bazar. Aprono e resistono. Hayr style sono sorti un po’ ovunque da via della Pallotta ai Tre Archi, al negozio più datato in via Palermo e in via Eugubina. Ottimi gli affari anche nel settore sartoria e stireria. In via XX Settembre, le signore cinesi ormai da due annni sono diventate un punto di riferimento per un colpo di ferro da stiro e una ricucitura di orlo all'ultimo minuto. L’invasione è partita da Corciano e via via sta avanzando.