Perugia, un calendario per dire no alla violenza sulle donne e al bullismo

A tre giorni dal Capodanno un regalo diverso: un calendario per dire no alla violenza in famiglia, alle tante forme di sopraffazione fisica e psicologica nei confronti delle donne e contro il bullismo nelle sue forme tradizionali e in quelle più subdole del web. Madrina dell’iniziativa Libertas Margot che ha deciso che il ricavato della vendita dei calendari servirà all’acquisto delle bullibox che l’associazione, da sempre in prima linea contro ogni forma di violenza, sta regalando alle scuole umbre. Chi vuole sostenere il progetto potrà trovare e acquistare il calendario alla piscina Lacugnana, alla piscina Pellini e alla palestra Sport Connection di Perugia. Per educare a una cultura della non violenza.