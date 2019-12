I soccorritori lo hanno trovato ormai senza vita in fondo ad un dirupo, dove era precipitato, non è chiaro se per cause accidentali o perché magari colto da malore.

Fatto sta che quando è stato raggiunto dal personale del Sasu (il Soccorso alpino e speleologico Umbria) per L.B., 66 anni, originario di Finocchieto, una frazione di Stroncone, in provincia di Terni, ormai non c’era più nulla da fare.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Coppe di Stroncone. A quanto è stato possibile accertare, l’uomo stava effettuando una battuta di caccia al cinghiale insieme ad altri compagni.

Uno di loro ha dato l’allarme e le ricerche si sono subito concentrate verso una zona particolarmente impervia verso cui la vittima era stato visto dirigersi. Riuscire a riportarlo in superficie non è stato semplice anche perché, come detto, quando è stato raggiunto dai soccorritori il 66enne era ormai cadavere.

La morte di L.B. ha destato molta impressione in tutta la zona di Stroncone, dove l’uomo era molto conosciuto. Sulla dinamica della caduta e del successivo decesso ha aperto un fascicolo la procura di Terni.