Regione Umbria, la giunta trova l'intesa su super direttori e commissari: ecco nomi, deleghe e compensi

Animali

Cane vaga disperato con la testa incastrata in un barattolo. Ecco come lo salvano Il video

Un cane randagio infila la testa in un barattolo e ne rimane prigioniero. Le immagini, per certi versi drammatiche, arrivano dal villaggio di Rikabganj, nello stato indiano del Bihar. La povera bestia non riesce a liberarsi e vaga senza poter vedere. In suo soccorso arrivano per fortuna i residenti del piccolo centro abitato che prima con le buone, poi con un'azione più decisa, riescono a ...