Chiude i battenti a Perugia la Libreria Filosofi bookshop, il 31 dicembre, dopo 50 anni di attività e di partecipazione attiva alla vita culturale della città.

La libreria è per tutti legata all’ immagine della “signora Varriale” che ha ideato e fondato la libreria, diventata punto di riferimento per insegnanti ma anche per cultori di letteratura anglosassone, per poi estendere l’attività ad altri due filoni, l’editoria locale e quella per bambini. Spiega il figlio Giuseppe Varriale: “La mamma, che ha 87 anni, fino a un mese fa ancora stava in libreria, ora si è ritirata; ma più di questo, a farci decidere per la chiusura, la difficoltà di andare avanti di una libreria indipendente. Malgrado gli ottimi clienti e il buon volume di affari non possiamo, abbiamo dovuto prenderne atto, competere con internet, Amazon e le grandi catene”.