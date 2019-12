Indagini a tutto campo per trovare i responsabili dei furti (sei tra tentati e riusciti in tre giorni) tra abitazioni e attività commerciali di Bastia Umbra (LEGGI Ladri scatenati). A Cipresso i ladri si sono introdotti in una casa dopo aver rotto la finestra del bagno e disattivato l’allarme e poi sono scappati. In via Butine invece i ladri hanno svaligiato una casa in cui i proprietari erano in vacanza. E non va meglio nell’Assisano: a Palazzo di Assisi ennesimo tentativo di furto. I ladri hanno forzato la serranda, ma lo hanno fatto in maniera maldestra, allertando i proprietari che hanno acceso le luci mettendoli in fuga.