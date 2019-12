Perugia, nuovo assessore: così cambierò la città. "Tante potenzialità, non solo torta al testo"

“Dobbiamo uscire dalla confort zone. Bisogna sforzarsi di fare di più: Perugia ha potenzialità enormi. Non solo la torta al testo, pure buonissima”. Gabriele Giottoli è il nuovo assessore della giunta Romizi e prende il posto di Michele Fioroni, passato alla giunta Tesei. A Giottoli restano le deleghe strategiche in smart city, sviluppo economico e turismo. La partita del mercato coperto, i nodi Turreno e bando periferie passano sul tavolo di Margherita Scoccia. Manager nel settore delle telecomunicazioni, “con un piede a Milano e uno a Perugia”, come dice lui, ha già collaborato con la prima giunta Romizi, come supporto agli assessorati di Michele Fioroni e Francesco Calabrese, “con puro spirito cittadino” precisa.

