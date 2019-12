Ennio Morricone, a Spoleto l'omaggio dell'Umbria al grande maestro. Tutto sul concerto

Dopo il successo della scorsa stagione, l'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno torna in Umbria, nell'ambito della stagione 2019/2020 Tourné sabato 28 dicembre (ore 21) al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, per presentare in anteprima regionale il nuovo concerto The legend of Ennio Morricone Volume 2°, appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Un viaggio tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno del Maestro Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra di porre omaggio al Maestro. In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell'opera, che farà rivivere l'emozione del Deborah's Theme da C'era una volta in America e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per violino da Canone Inverso. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni l’attore Matteo Taranto. Diretto dai più importanti registi italiani e stranieri, da Ferzan Ozpeteck ad Alessandro Gassmann da Enrico Oldoini e Sam Mendes nello 007 Spectre, si è dedicato al mondo delle fiction, dove si è particolarmente distinto nel ruolo del cattivo ne Il commissario Montalbano.