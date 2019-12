La provincia di Perugia batte quella Terni nella poco edificante classifica dei comuni in fase di spopolamento. Ventisei comuni nella provincia del capoluogo di regione hanno la popolazione in esodo negli ultimi otto anni, mentre sono 25 in quella della città dell’acciaio. Un dato che tuttavia pesa più per quest’ultima, dato che conta in tutto 33 municipi su 92 totali. Oltre due terzi dei comuni del Ternano, cioè, subiscono l’emorragia degli abitanti. Il dato arriva dall’ultimo rapporto socio economico Aur (Agenzia Umbria ricerche) che elabora i dati dell’Atlante dei piccolini comuni dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Chi ha perso abitanti tra il 2011 e il 2018 viene definito in “esodo”: se il meccanismo di spopolamento non si arresta si arriva alla scomparsa. Con posizioni differenziate tra i vari municipi. La mappa complessiva conta Guardea, Otricoli, Fabro, Poggiodomo, Sellano, Cerreto, Ferentillo, Montegabbione, Monte Castello di Vibio, Porano, Fratta Todina, Montecchio, Allerona, Santa Maria Tiberina, Lugnano in Teverina, San Venanzo, Ficulle, Avigliano, Pietralunga, Alviano, Monteleone d’Orvieto, Castel Giorgio, Calvi, Baschi, Collazzone, Valfabbrica, Piegaro, Massa Martana, Cascia, Norcia, Castel Viscardo, Polino, Scheggino, Vallo di Nera, Lisciano Niccone, Parrano, Sant’Anatolia di Narco, Monteleone di Spoleto, Preci, Costacciaro, Valtopina, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Arrone, Fossato di Vico, Montone, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Tuoro, Acquasparta e Stroncone. 51 su 61 comuni totali sotto i 5.000 abitanti.

