Otto furti, fra tentati e riusciti, tra la sera di Natale e quella di santo Stefano. Prese di mira le frazioni di Cipresso e San Lorenzo di Bastia Umbra, dove sono stati messi a segno cinque furti in abitazione. Alla vigilia di Natale invece era andato in fumo il tanto assalto al Penny Market. Giovedì sera due furti in altrettante abitazioni a Santa Maria degli Angeli. Utilizzata la tecnica della spaccata. In un caso, a Cipresso, i ladri hanno rotto completamente la finestra del bagno e il sistema di allarme, ma poi sono scappati via. In un altro caso, in via Butine, la famiglia era fuori per le vacanze: è stata costretta a tornare dopo che i ladri, previa rottura del lampione del cancello di un vicino, tra la notte di Natale e quella di Santo Stefano sono entrati a svaligiare una casa. La notte di Natale poi, il colpo (tentato) al Penny Market a Bastia Umbra. I ladri, almeno un paio, avrebbero forzato il montante e spaccato il vetro. Il pronto intervento della vigilanza però ha mandato in fumo il progetto criminoso.