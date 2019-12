Oltre 49,3 milioni di euro di sforamento sul tetto di spesa per l’acquisto diretto dei farmaci. Si aggiunge il mancato rispetto dei limiti di assunzione di personale a tempo determinato. E ancora: verifiche non efficaci sulle prestazioni di aziende ospedaliere e case di cura private. La sezione controllo della Corte dei conti bacchetta le due aziende sanitarie regionali (Usl 1 e 2), rilevando in un caso anche esborsi di troppo per i dispositivi sanitari. Stando alle due deliberazioni “collaborative” della sezione controllo, che hanno esaminato gli ultimi bilanci (i consolidati 2017) delle due aziende sanitarie locali, ora le amministrazioni interessate hanno l’obbligo di adottare entro sessanta giorni “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”. Questo avviene in Umbria, classificata tra le prime regioni Benchmark

