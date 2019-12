In onda la nuova serie di Don Matteo

Dieci puntate per un totale di mille minuti da passare in compagnia con il prete più amato dagli italiani e non solo. Tornerà in prima serata su Rai Uno a partire dal 9 gennaio la dodicesima stagione di “Don Matteo”. E sono tante le novità rispetto al passato, a partire dal cambio di format che consentirà di sviluppare episodi (diretti da Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà) più profondi ai quali parteciperanno varie “guest star” tra cui Fabio Rovazzi, il gruppo di youtuber “The Jackal” e Simone Montedoro, di nuovo in scena nei panni del capitano “Giulio Tommasi”. La dodicesima serie è stata girata come sempre in Umbria, a Spoleto.