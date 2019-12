Il consiglio comunale di Terni dà l’ok alla revisione delle aziende partecipate dal Comune che prevede anche la vendita delle quote di Asm per il Servizio idrico.

L’atto è stato approvato nella serata di venerdì 27 dicembre 2019 con 19 voti a favore (Lega, Fdi, Fi, Terni Civica, Misto), 9 contrari (M5s, Pd, Senso Civico, Terni Immagina) e 3 astenuti (Uniti per Terni).

Il piano prevede “il mantenimento senza interventi delle quote di partecipazione per Asm, TerniReti, Umbria digitale, Sviluppumbria; il mantenimento con azioni di razionalizzazione della società per FarmaciaTerni e Sii; la prosecuzione delle procedure di liquidazione per Atc e Atc servizi; per Usi e Isrim Scarl nessuna azione di razionalizzazione in quanto in attesa della conclusione delle procedure fallimentari”.

Particolarmente complessa la situazione che riguarda Asm e Sii. Rispetto ad Asm il Comune, socio unico della società, “sta effettuando valutazioni sia di mercato che giuridiche relative alla possibilità di ampliare i servizi nel settore idrico e sta verificando l’ipotesi di un riassetto delle partecipazioni che Asm detiene in altre società. In merito al Sii, nel precedente piano di razionalizzazione era stata prevista l’adozione di un piano di riduzione dei costi nel triennio 2019/2021, al quale non è stato dato avvio in quanto nel corso del 2019 l’incidenza del totale dei costi sul valore della produzione è diminuita”.

Il consiglio, con i voti della maggioranza, ha bocciato 4 emendamenti della minoranza che puntava a sancire il totale controllo pubblico del Sii o comunque a preservare fin da subito la maggioranza pubblica.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 28 dicembre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)