Umbria, tramontana e gelate: arriva il freddo sulla regione e niente precipitazioni. Le previsioni meteo

Arriva il freddo sull'Umbria. Le ultime previsioni sono del sito specializzato Umbriameteo. Tra sabato 28 e domenica 29 dicembre sereno o poco nubi sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino con addensamenti e deboli nevicate concentrate essenzialmente sui versanti marchigiani dei monti Sibillini.

Il bollettino prevede temperature in calo e tramontana in intensificazione, valori termici sotto gli 0°C sono in medio/alta collina, montagna e nelle conche riparate dal vento. Tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre tramontana in attenuazione, diminuzione delle nubi anche in Appennino, temperature minime in calo con valori sottozero e gelate mentre le massime aumenteranno un po’, faticando comunque a salire sopra i 10°C.

"Capodanno invece - dicono gli esperti - potrebbe essere caratterizzato da una maggiore presenza di nubi al centro nord. Dal 2 gennaio probabilmente tornerà l’alta pressione con prevalenza di sole almeno fino al 4 gennaio.