Si è spacciato per amministratore di condominio per tentare di entrare nell’abitazione di una pensionata di Foligno. E per un niente non è riuscito nel suo intento, che era quello di far breccia nella donna (che stava rientrando dopo aver fatto la spesa) per rubarle qualcosa di prezioso. Ma in quel preciso istante è spuntato un vicino delle 76enne. E il ladro (si parla di un 50enne dall’accento romano), vistosi ormai scoperto, si è dato alla fuga. E’ accaduto in zona Borroni. Indaga la polizia.