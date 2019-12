Governo, si dimette il ministro Fioramonti: pochi fondi per l'Istruzione

Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi.

La decisione sarebbe legata all'approvazione della Manovra, con il mancato stanziamento dei fondi attesi per l'Istruzione. La determinazione di Fioramonti era trapelata per tutta la giornata di Natale, poi è arrivata la certezza poco prima di mezzanotte. Fioramonti ha già consegnato la lettera al premier Conte. Le indiscrezioni sulle dimissioni del responsabile dell'Istruzione duravano da giorni ed erano legate all'approvazione della manovra, con il mancato stanziamento dei fondi attesi per l'Istruzione. Le fibrillazioni nel governo continuano, adesso con questa decisione di un ministro di farsi da parte.

La voce che circolava nei giorni scorsi è quella che Fioramonti volesse dimettersi per poi formare un proprio gruppo parlamentare filo-contiano e, in prospettiva, un nuovo soggetto politico.