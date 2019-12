Mercato Juventus, Paratici tenta il colpo Pogba: regalo a Sarri con una mossa a sorpresa

Giorni di calciomercato. Alla Juventus, in difficoltà dopo il ko di Supercoppa Italiana, serve soprattutto un centrocampista di qualità per rafforzare la mediana e l'idea resta sempre quella di un ritorno di Paul Pogba.

La strada per portare il Polpo a Torino a gennaio appare in salita se non proibitiva, ma Paratici cerca il colpaccio di mercato contando su un alleato: l'agente italo-olandese Raiola. Così la Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport, per convincere il Manchester United a far partire Pogba, avrebbe offerto il cartellino di Emre Can più un conguaglio economico di 60 milioni. I Red Devils sono tentati. Per Sarri, nel caso, un regalo di quelli importanti.