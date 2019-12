Torna la festa di Capodanno in piazza della Repubblica. Con il brindisi di San Silvestro che verrà offerto a 1.200 persone. Un evento voluto dal Comune di Foligno in collaborazione con il Paiper Festival che si occuperà di organizzare gli spettacoli spalmati in una due giorni: inizio lunedì 30 e culmine nella notte di San Silvestro. La serata del 31 dicembre si aprirà alle 22.30 con il Paiper dj set e il buonumore del barzellettiere folignate Raoul Maiuli. A seguire il countdown vero e proprio. A seguire il Gibson Brother live e poi ancora musica, con la Paiper family dj set: si alterneranno in consolle Carlino Mix, Luca Mammoli, Carlo Marini e Faust-t. La sera del 30, invece, inizierà alle 21 con l'esibizione dei Meleute ensemble, con la singing live performance di Valeria Mancini. Organizzata, per l’occasione, anche un’originale sfilata di moda, con i consigli di Ambra Cenci sull’outfit di Capodanno. Punta di diamante della serata inaugurale del Paiper New Year sarà il celebre Tony Esposito in concerto, con una speciale formazione di cento tamburini della Quintana. Sul palco anche Loris Blonde Band live.