Perugia, a gennaio termineranno i lavori del laghetto del percorso verde

A metà di gennaio, compatibilmente con la situazione meteorologica come specificano dagli uffici del Comune di Perugia, saranno completati i lavori di messa in sicurezza delle sponde e delle alberature del laghetto del percorso verde. Si è provveduto in questi mesi alla rimozione di alcune piante in cattivo stato e alla loro sostituzione con tipologie di arbusti più adatti all’ambiente. Così da una prevalenza di pioppi si passerà, a lavori terminati, a una popolazione di piante adatte a proliferare in zone umide. Per l’intero intervento di riqualificazione del laghetto sono stati stanziati 77 mila euro.

Non verrà invece reinserita completamente la fauna preesistente. Pesci e tartarughe in abbondante quantità vivevano nel laghetto e a inizio lavori sono stati trasferiti in un altro ambiente protetto con l’intervento del Servizio Faunistico Venatorio Regionale. Gli uccelli invece sono stati lasciati al loro posto ma continuamente monitorati dal Lav durante le opere.