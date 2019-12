Perugia, sistemati gli argini del torrente Genna al percorso verde

“Al percorso verde sono stati rimossi tutti gli elementi franati, quindi messi in sicurezza gli argini quindi scongiurato ogni pericolo di esondazione del torrente Genna in caso di piena. L’area comunque ha bisogno di un intervento complessivo”. Vincenzo Piro, dirigente dell’area risorse ambientali, smart city e innovazione del Comune di Perugia ragguaglia in merito all’intervento fatto sabato scorso nei punti in cui gli argini del torrente di Pian di Massiano avevano ceduto a causa delle abbondanti piogge tanto da creare una situazione di allarme in caso di piena.

La buona notizia comunque arriverà a gennaio. A metà del prossimo mese, compatibilmente con la situazione meteorologica come specificano dagli uffici comunali, saranno completati i lavori di messa in sicurezza delle sponde e delle alberature del laghetto. Per l’intero intervento di riqualificazione del piccolo specchio d'acqua sono stati stanziati 77 mila euro.

