Sgominata la banda dei topi d’appartamento. Le forze dell’ordine hanno messo le mani su una banda di rom, proveniente da Roma, fermata in un blitz a Matigge e ritenuta responsabile di numerosi colpi portati a termine nella zona. In modo particolare nel Trevano, ma non solo. Recuperata anche parte della refurtiva. Negli ultimi giorni sono stati segnalati almeno sette furti in appartamento tra Foligno, Spello e soprattutto Trevi. A Spello i ladri si sono portati via anche l'albero di Natale dopo aver messo tutto a soqquadro. Utilizzata sovente la tecnica del forellino: per saperne di più, leggi qui.

