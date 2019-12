Altro che restare chiusi in casa a piangersi addosso: i single, a Natale, riscoprono il tempo libero. A dirlo SpeedDate.it, il portale per single che in un sondaggio ha interpellato un campione di mille uomini e mille donne, di età compresa tra i 18 e i 57 anni. L’85% degli uomini partecipanti alla ricerca ha dichiarato di avere almeno una passione da seguire nel tempo libero, il 49% di coltivare due hobby e il 25% di praticare almeno tre diverse attività per mantenersi sempre attivo e impegnato.

Quali sono questi passatempi maschili? In prima posizione le famose partite di calcetto: il 52% degli uomini single, tra coloro che svolgono almeno un'attività nel tempo libero, comincia o incrementa il proprio esercizio fisico proprio sul campo da calcetto, prendendosi spesso la responsabilità di organizzare tornei e trovare le squadre partecipanti anche tra chi single non è", risponde Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it. Il 24% del campione dichiara, invece, di trascorrere gran parte del proprio tempo uscendo con gli amici, in particolare nei locali dove fare l’aperitivo e nei pub a prendere una birra.



Le donne che invece affermano di dedicarsi ai propri interessi nel tempo libero sono risultate essere in numero leggermente inferiore rispetto agli uomini: il 72%, perché maggiormente concentrate sulla cura della casa. "Tra le occupazioni preferite dal gentil sesso per il tempo libero, spicca comunque tra tutti il desiderio di trascorrere piacevoli serate negli eventi di maggior rilievo della propria città: inaugurazioni, aperitivi e vernissage sono le attività preferite dal 48% di donne single, sovente accompagnate da amiche in perfetto stile Sex and the city con cui chiacchierare".





