Ponte San Giovanni batte Perugia centro

Calma piatta in centro storico perugino, ressa nei negozi di Ponte San Giovanni. Già l’anno passato c’era stata una buona affluenza sotto le feste natalizia, ma quest’anno il trend è ancora in crescita. A certificarlo è Marco Bottini, titolare della profumeria che porta il suo nome. Spiega Bottini: “Ho due negozi, uno in centro storico, l’altro a Ponte San Giovanni e posso dire serenamente che gli incassi di quest’ultimo sono superiori del 30/40 per cento rispetto all’altro. Nel tempo, l’andamento verso l’alto del negozio del Ponte si è via via confermato, ma quest’anno c’è stato un distacco decisivo”.

I motivi del cambio di passo in favore della frazione sotto il profilo delle vendite? Bottini non ha dubbi e, forse involontariamente, entra nel capitolo di una polemica già aperta: “Rispetto al centro storico, a Ponte San Giovanni la viabilità è più comoda. Raggiungere le attività commerciali è più facile, i parcheggi sono accanto ai negozi e il quartiere conta tantissimi residenti”.

La novità però è un’altra: non è solo gente del grande quartiere perugino a popolare le vie più commerciali di Ponte San Giovanni. La constatazione arriva da Francesca Baldi, vice presidente dell’Associazione InPonte e titolare del negozio Zoo Garden: “La novità di questo 2019 è proprio quella che nei nostri negozi riscontriamo una clientela crescente che viene da fuori e arriva fino a Ponte San Giovanni proprio per fare acquisti. Perché accade questo? È molto semplice: qui trova una offerta diversificata e comodità nella logistica”. Secondo la Baldi i buoni risultati sono anche il frutto di una programmazione intensa di iniziative fatte durante l’anno che hanno richiamato attenzione sul quartiere.

