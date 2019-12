Ancora un furto nella zona industriale di Marsciano, dove purtroppo anche in passato si sono verificati episodi analoghi (LEGGI Nove furti in due giorni). Ma la risposta non si farà attendere. Tre carabinieri in più e un progetto per altre 37 telecamere. Poi l'obiettivo sarà la nuova caserma. I militari della stazione dell'Arma di Marsciano sono ora otto, grazie all'ingresso di tre nuove unità. “Un fatto molto importante - spiega il sindaco Francesca Mele - per un lavoro che abbiamo svolto nelle sedi competenti e in collaborazione con l’Arma. Non basta ancora ma rappresenta un segnale positivo anche in virtù del progetto della nuova caserma".