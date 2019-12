Il maltempo di sicuro ha tenuto lontano qualche visitatore, ma le raffiche di vento che hanno messo in ginocchio il Trasimeno (LEGGI Il maltempo scoperchia anche un hotel a Passignano), soffiando a 80 chilometri orari, non hanno scalfito l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo di Castiglione del Lago. Questi gli orari validi anche per il lungo ponte natalizio. L'apertura della cassa per l’acquisto del biglietto e del percorso tutti i giorni è alle ore 16.30; l’accensione di albero e video mapping alle 16.45; l’ultimo ingresso nei giorni feriali è alle 22.30 con spegnimento dell’albero alle 23. Nei giorni festivi e prefestivi ultimo ingresso alle ore 23.30 con spegnimento albero portato alle 24. Il video mapping è funzionante tutti i giorni mentre gli spettacoli nel Teatro della Rocca sono previsti solo nei giorni festivi e prefestivi. I prezzi dei biglietti per gli spettatori da 11 anni in su sono differenziati: 5 euro nei festivi e prefestivi e 3 euro negli altri giorni. I bambini da 4 a 10 anni pagano sempre 1 euro mentre è gratis sotto a 4 anni. Una possibilità conveniente è l’abbonamento per 6 ingressi al prezzo di 4.