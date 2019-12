Terni, albero si abbatte su un'auto

Una ventina dall'alba di sabato gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Solita tipologia, alberi e rami pericolanti o caduti e qualche allagamento. Dall'Orvietano a Piediluco alla periferia di Terni. Tutta la provincia è interessata. In via delle Rose, zona Cesure, periferia di Terni, un pesante ramo è precipitato sopra ad un’auto in sosta in un parcheggio condominiale. Per fortuna non si sono registrati feriti.

In Valserra, sempre a Terni, si sono registrati disagi per i residenti della frazione di Porzano dove un tronco ha ostruito la carreggiata per accedere alla frazione.