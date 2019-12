Dopo quattro secoli, i padri barnabiti lasciano Perugia

Dopo gli Agostiniani anche i padri Barnabiti lasciano Perugia. Gli ultimi tre membri della congregazione di San Paolo rimasti a in città devono trasferirsi il prossimo 30 giugno. Dopo quattro secoli dal loro arrivo sono costretti ad andarsene. E la chiesa del Gesù, che hanno in reggenza dal 1775, confluirà nell'amministrazione diocesana. Probabilmente però le apertura del luogo di culto in piazza Matteotti non saranno garantite con continuità, starà al vescovo comunque organizzare nei prossimi mesi la nuova gestione. A parlare dell'addio tra i padri barnabiti e la comunità perugina è il padre superiore della congregazione, don Camillo Corbetta: "La crisi delle vocazioni non ci permette di poter restare, mi trasferirò a Firenze".

Articolo completo sul Corriere dell'Umbria del 21 dicembre 2019