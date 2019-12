In Umbria Natività di ghiaccio, con statuette d'epoca, in ceramica o legno: la mappa dei presepi

Fino al 6 gennaio Città di Castello ospiterà presso la cattedrale e il Duomo inferiore la mostra internazionale di arte presepiale. Ampia sezione di presepi napoletani, opere dei più grandi presepisti italiani e opere degli artisti umbri e di Città di Castello. Nell'ambito dell'itinerario presepiale, nel centro storico: presepe permanente al santuario di Belvedere, in esposizione anche le botteghe artigiane in miniatura di Silvio Bambini (Piazza Matteotti - Loggiato Gildoni) comprendente una sezione dedicata ai presepi con circa 800 statuette di epoche e materiali diversi. Spazio a Terni alla Natività con “TernInPresepe”, evento all’insegna della riscoperta del presepe tradizionale e dei valori universali che ruotano intorno alla mangiatoia. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è promossa dall’associazione Tempus Vitae per offrire un’ulteriore proposta al turismo presepiale. Quest’anno, oltre alle esposizioni di presepi artistici tradizionali realizzati dai soci Tempus Vitae allestite in città tra il cenacolo San Marco, la Tempus Vitae gallery, il museo diocesano, la manifestazione sarà presente anche a “Presepi d’Italia di Massa Martana, a “Natale a Cottanello”, a “Natale a Cesi” e a “Borgo dei Presepi 2019” a Montecastrilli. Sono 6 gli artigiani che espongono i loro presepi artigianali al palazzo comunale per le festività natalizie rinnovando la tradizione che vuole Calvi dell’Umbria paese delle Natività. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 15.30 alle 18.30. Gli artigiani sono Antonio Racanicchi, Sante D’Andrea, Domenico Stentella, Gino Proietti, Gabriele Marchesini e Pancrazio Mazzucconi. Visitabili inoltre in diversi angoli della città altri presepi realizzati dalla creatività dei cittadini. Da non dimenticare una visita al presepe monumentale, un’opera di rara bellezza custodita nella chiesa di Sant'Antonio nella piazza principale del paese. Il paese dei presepi si inserisce all’interno del cartellone di “CalaviinFesta” che fino al 6 gennaio propone eventi, manifestazioni, mostre, spettacoli, concerti, proiezioni e mercatini animeranno il borgo.