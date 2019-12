Ancora un tentato furto ai danni della biglietteria della stazione centrale di piazza della Repubblica a Città di Castello, dove transitano i treni dell'ex Fcu. L’ultimo della serie è avvenuto all’alba di venerdì 20 dicembre, tra 5 e le 7 del mattino, nell’orario in cui il servizio di vigilanza notturna alle 5 apre la sala d’aspetto e le 7, quando entrano in servizio i dipendenti di Umbria Mobilità per garantire il servizio di biglietteria. Sono in corso indagini per risalire agli autori del tentato furto.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 21 DICEMBRE