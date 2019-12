L’Eurospin ha presentato una proposta per l’acquisto dell’area adiacente la stazione (quella normalmente utilizzata per circhi e luna park) per poter realizzare un nuovo supermercato, ingrandendo quello già esistente. Il progetto è stato ufficializzato nel consiglio comunale di Gualdo Tadino. Non un nuovo centro commerciale ma una struttura di proprietà in sostituzione di quella già esistente in via Vittorio Veneto, a poche centinaia di metri dall’area di proprietà comunale. Per questo il consiglio è stato chiamato ad approvare la modifica al piano delle alienazioni – atto che comprende i beni che il Comune ritiene vendibili – con l’inserimento di questa nuova area. Un passaggio indispensabile per poter dare il via a tutto l’iter che sarà comunque lungo.

