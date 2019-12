Natale, sequestrati addobbi pericolosi

Prodotti potenzialmente pericolosi che potrebbero magari incendiarsi per un nulla sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione di Perugia guidati dal tenente colonnello, Giuseppe Schienalunga. In tutto, gli uomini del Nas, hanno tolto dal commercio oltre 500 confezioni di oggetti quali luminarie natalizie, alberi e, in generale, tutti quegli addobbi con funzionamento elettronico. La merce violando quanto prescritto in materia, era priva delle spiegaizoni obbligatorie in lingua italiana. I prodotti avevano un valore di circa 8.500 euro e sono stati trovati in quattro negozi che si trovano in città e in provincia, gestiti da altrettanti titolari cinesi. Per i quattro proprietari degli esercizi commerciali, sono state elevate sanzioni che ammontano a sei mila euro.