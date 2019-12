Forza Italia: il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, coordinatore regionale per l'Umbria

Andrea Romizi, sindaco di Perugia, è il nuovo coordinatore regionale per l'Umbria di Forza Italia in sostituzione dell'onorevole Catia Polidori. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha formalizzato la surroga dei coordinatori regionali dimissionari e di coloro che hanno esaurito il loro mandato triennale. Il presidente di Fi ha proceduto alle nomine, fra le quali c'è quella di Romizi.

Nel dettaglio, oltre a Romizi, Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, è stato nominato coordinatore regionale per la Liguria in sostituzione di Sandro Maria Biasotti. Michele Zuin coordinatore regionale per il Veneto in sostituzione di Davide Bendinelli.

"Il presidente Berlusconi - si legge in una nota - preso atto della decisione del senatore Adriano Galliani di rinunciare all'incarico

di Responsabile nazionale dei Dipartimenti, a causa di sopravvenuti impegni professionali, ha nominato Giorgio Mulé come Responsabile del settore Dipartimenti".