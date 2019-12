Mosca, sparatoria con morti nei pressi della sede dei servizi segreti russi

Sparatoria a Mosca con vittime.Un uomo ha aperto il fuoco nel centro della città, davanti alla sede del Fsb, il servizio segreto della Federazione Russa ,ex Kgb sovietico. Il bilancio della sparatoria è di almeno tre morti. L'attacco è stato compiuto nel giorno della conferenza di fine anno del presidente russo Vladimir Putin.

Secondo una fonte di Rbk, l'uomo avrebbe iniziato a sparare durante un ricevimento dei servizi segreti nella lobby dell'Fsb e poi sarebbe fuggito correndo fuori in strada; secondo altri media, invece, la sparatoria sarebbe iniziata in piazza Vorovskogo. L'uomo si sarebbe asseragliato in un edificio, sembrerebbe senza ostaggi.