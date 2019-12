Assistente scaglia la bandierina contro l'arbitro, squalificato fino a marzo 2021

Un anno e tre mesi di squalifica perché lancia la bandierina con cui stava svolgendo il ruolo assistente di linea addosso all’arbitro. E’ il provvedimento che il giudice sportivo territoriale della Figc, Marco Brusco, ha inflitto a Santo Calabrese dirigente della società La Castellana. L’episodio si è verificato nella partita tra Calvi Academy e La Castellana, sfida di metà classifica del campionato di Seconda categoria girone C. Risultato non omologato (il punteggio era sul 3-0 per i padroni di casa del Calvi), in attesa del ricorso di La Castellana che lo ha preannunciato. Nel dispositivo, il giudice sportivo squalifica Calabrese sino al 15 marzo 2021 “perché, al 41’ del secondo tempo, in campo in qualità di assistente di parte, protestava platealmente ed insultava l'arbitro. Ricevuto il provvedimento di espulsione, lanciava con violenza e con la chiara volontà di fare del male, la bandierina verso il direttore di gara (in particolare verso il suo viso). L’arbitro riusciva istintivamente a ripararsi con le mani, tanto che la bandierina colpiva la sua mano sinistra provocandogli forte dolore. Subito dopo, il citato dirigente si avvicinava minacciosamente all’arbitro (fino a pochi centimetri) con il pugno chiuso, creando una situazione di forte disagio per il direttore di gara il quale dichiarava chiusa la partita”.