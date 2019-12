Gli incidenti stradali costano all'Umbria 242 milioni

Aumentano gli incidenti stradali in Umbria dell’1 per cento, cresce il numero dei feriti del 4,4 per cento, resta stabile quello dei decessi: il 2018 chiude in negativo rispetto al 2017, con un dato regionale in controtendenza rispetto al resto d’Italia, dove si è registrata una riduzione sia dei feriti (-1,6), sia dei decessi (-1,3). Nel 2018, gli incidenti stradali, in Umbria, sono stati 2.385, i feriti 3.400, i decessi 48, i costi sociali, circa 242 milioni (272 euro pro-capite). Sono alcuni dei dati contenuti nel Focus Istat, promosso da Automobile Club di Perugia e presentato mercoledì 18 dicembre, a Perugia. Le maggiori criticità si registrano nella provincia di Perugia con 1.718 incidenti e 33 decessi e 2.474 feriti, anche se – ha precisato Sabrina Angiona, dell’Ufficio territoriale Istat per l’Emilia-Romagna, la Toscana e l’Umbria, oltre il 74 per cento della popolazione residente è nella provincia di Perugia e nel capoluogo umbro c’è un grande flusso di traffico in entrata e uscita, per motivi di lavoro o di studio.

